Pjanic só deixará a Juve para jogar no Barcelona

O PSG estaria totalmente descartado para Pjanic. Entre todos os clubes que o acompanham, ele só está interassado em um: o Barcelona.

O diário 'Mundo Deportivo' afirma que Pjanic já teria tomado a sua decisão. "Só irei para o Barça", teriam sido as palavras do 'bianconero' para falar sobre o seu futuro.

De acordo com a citada fonte, o meia considera que a sua forma de jogar se encaixaria melhor ao estilo do Barça. E além do mais terá a companhia de Leo Messi.

Clubes como PSG, Chelsea e United teriam consultado a Juventus sobre a situação de Pjanic. Agora, todos eles sabem a resposta: só irá ao conjunto azulgrana.

O Camp Nou acompanha os seus passos há muito tempo e poderia realizar uma aposta firme por ele em breve. Tanto que já teriam até preparado um contrato de quatro temporadas.