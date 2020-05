Pjanic, um 'merengue' no Barça?

Todos os dias parece mais claro que Miralem Pjanic vai acabar vestindo a camisa do Barcelona na próxima temporada. Juventus e Barça parecem condenados a se entender e esse intercâmbio pode não ser o único que as duas equipes realizarão.

Ocorre que, com sua chegada, um 'merengue' confessado acabaria vestindo a camisa do eterno rival. Não é a primeira vez que isso acontece e, de fato, muitas vezes os jogadores precisam desistir de seu passado.

No caso de Pjanic, anos atrás, ele se declarou um admirador confessado de Zinedine Zidane, um símbolo merengue. Mas as coisas não param por aí. Antes, ele até reconheceu que gostaria de jogar em Chamartín.

"Quando criança, decidi ser jogador de futebol graças a ele. Ele foi o melhor que eu já vi", disse o jogador sobre 'Zizou', enquanto em 2013 não hesitou em admitir que gostava do Real Madrid: "Quem não sonha em jogar com eles? É o meu time de infância".

Deve-se lembrar, no entanto, que o jogador já causou a eliminação do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, quando jogava no Lyon. Então, em 2010, ele fez o 1 a 1 para os gauleses no Santiago Bernabéu e desembarcou em Pellegrini da Liga dos Campeões. No Barcelona, ​​eles mantêm um carinho especial pelo jogador desde então.