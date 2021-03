Pjanic volta em uma lista sem Piqué

O Barcelona se prepara pensando no jogo desse sábado, quando recebe o Osasuna pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com 53 pontos, o time catalão é o segundo colocado e quer diminuir a distância para o líder Atlético de Madrid, que está com 5 pontos de vantagem mesmo tendo disputado um jogo a menos.

Nesta sexta-feira, o técnico Ronald Koeman definiu a lista de jogadores convocados para o duelo e confirmou o retorno de Miralem Pjanic, volante bósnio que se recuperou de problema de tornozelo e participou normalmente dos últimos dois treinos.

Por outro lado, Gerard Piqué virou desfalque. Ele se tornou a principal ausência da equipe após sofrer um entorse no ligamento lateral interno do joelho direito na partida contra o Sevilla pela semifinal da Copa do Rei​.

Além do zagueiro, Ronald Araujo, Philippe Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati também estão ausentes. Todos eles vivem recuperação de problemas físicos. Dembélé, que sentiu incômodo no último jogo, segue disponível.

A lista do Barcelona é composta por: Ter Stegen, Dest, Busquets, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Ilaix e Mingueza.