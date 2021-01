Plano A, Upamecano; Plano B, Militão

Alaba pode chegar no Real Madrid depois de deixar o Bayern de Munique em 30 de junho deste ano. Por isso, o clube alemão quer se recuperar e garantir um reforço das garantias para uma defesa que será abalada.

Nos últimos dias o nome de Militão ganhou força para o Bayern, mas a realidade é que a diretoria bávara prefere Upamecano, que também pretende mudar de time no verão.

A imprensa alemã indica que o Bayern irá com tudo para cima do jogador do RB Leipzig no próximo mercado de verão, quando a sua cláusula será reduzida para 42 milhões de euros, um valor mais acessível na nova realidade do futebol.

No caso de não conseguir o jovem zagueiro francês, o Bayern tentará Militão, que perdeu destaque nas últimas semanas, mas seu valor de mercado quase não diminuiu.

No entanto, essa novela de zagueiros será um jogo de dominó, já que o Real Madrid também corre atrás de Upamecano, caso Sergio Ramos saia. Vários times, rumores e dois jogadores com o futuro no ar.