"Pochettino acabará treinando o Real Madrid"

O nome de Mauricio Pochettino foi vinculado nos últimos anos ao banco do Real Madrid. No entanto, o ex-treinador do Tottenham ainda não chegou ao Santiago Bernabéu.

Um jogador que o conhece muito bem em sua versão como técnico é Víctor Sánchez, ex-capitão do Espanyol que agora está na equipe do Western United da Austrália.

"Ele está no melhor momento da carreira. Acho que acabará treinando o Real Madrid em algum momento porque sempre gostou muito", admitiu o meio-campista ao portal 'Marca'.

Víctor Sánchez garantiu que Pochettino "conquistou o respeito de outros treinadores e agora pode treinar para qualquer equipe do mundo", incluindo o Real Madrid.

Pochettino era um dos candidatos a chegar ao Real quando Zinedine Zidane estava sendo questionado. Agora, o técnico argentino continua em busca de um projeto que o satisfaça.