Pochettino acredita que Neymar jogará contra o Barcelona

Neymar quer jogar contra o Barcelona custe o que custar. O brasileiro perdeu a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões devido a uma lesão, mas está trabalhando para voltar ao grupo e enfrentar sua ex-equipe.

Enquanto isso, o Paris Saint-Germain consegue passar nos exames como pode: na última partida ele passou raspando, na vitória desta quarta-feira sobre o Girondins de Bordeaux (0-1).

Com o apito final, Mauricio Pochettino apareceu diante do meio e se mostrou otimista com os prazos de Neymar: "A recuperação é favorável".

"Estamos felizes com a evolução de todos os jogadores lesionados", acrescentou ele, referindo-se às inúmeras baixas que a equipe parisiense está enfrentando atualmente.

Além disso, Pochettino abriu as portas para a volta de Marco Verratti e Ángel di María, já para o próximo jogo da Ligue 1: "Vamos ver se conseguimos recuperar alguém para Brest".