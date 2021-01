Pochettino chegou com tudo em Paris: "Acabou a brincadeira"

Esse começo de ano nos deixou uma das grandes bombas da temporada. Pochettino assumiu como novo treinador do PSG e nesse domingo comandou o seu primeiro treinamento.

De acordo com informações do 'RMC Sport', o argentino conversou com os seus jogadores durante o treinamento e mandou uma clara mensagem: "Deixam de rir. Acabou a brincadeira".

Com essa declaração de intenção, o ex-treinador do Tottenham quis deixar as coisas claras em Paris. A principal ausência foi a de Neymar.

Cabe destacar que o brasileiro lesionou o tornozelo na partida contra o Olympique de Lyon no último dia 13 de dezembro.