Pochettino comparou Dele Alli... a Ronaldinho e Maradona!

Dele Alli vive uma realidade inusitada para ele no mundo do futebol. O jogador não é uma prioridade para José Mourinho, que apenas o escolheu como titular duas vezes e o deixou várias vezes fora do banco do Tottenham.

Por isso, seu ex-técnico, Mauricio Pochettino, quis aproveitar a passagem pela 'Sky Sports' para exaltar as grandes qualidades de Dele Alli. E ele ainda ousou compará-lo a dois gigantes do futebol mundial.

“O carisma e a energia de Maradona o tornavam muito especial. Quando ele chegava na sala, todos queriam tocá-lo, falar sobre ele, pedir uma foto. Sua energia e carisma eram incríveis. Outro jogador parecido foi Ronaldinho quando jogou pelo PSG. E Ali também tem esse tipo de carisma”, disse o argentino.

“Respeito o atual treinador, Mourinho. O que posso dizer sobre Dele é que ele foi um jogador incrível para nós. Claro que ele ainda é jovem, mas realmente desfrutamos muito juntos. Ele tem aquele carisma que as crianças adoram e seguem. Diferentes talentos e características às de Ronaldinho e Maradona, mas eles têm em comum aquela energia especial”, reconheceu.

E Pochettino sabe do que está falando: coincidiu com o ex-jogador brasileiro do PSG entre 2001 e 2003, enquanto que com 'Dieguito' vestiu as cores da Seleção Argentina no mesmo time. E por vários anos comandou o jovem inglês.