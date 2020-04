Pochettino e Bale nesse novo Newcastle?

O Newcastle pode ser um dos grandes focos dos holofotes desse mercado na Premier League neste 2020. Sua possível aquisição pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) faz com que tenha dinheiro para reforçar o elenco.

Um dos nomes ligados à equipe é o de Mauricio Pochettino. "Se os rumores forem verdadeiros e o Newcastle quiser contratar Pochettino, será uma grande jogada", disse Berbatov, embaixador da Betfair.

"Colocar Pochettino no comando é a maneira de mostrar aos jogadores que se está levando a sério. Quando você conversar com eles, eles prestarão atenção e levarão a oferta mais a sério. Estou falando de ótimos jogadores", acrescentou o Búlgaro.

Um desses jogadores de futebol está no Real Madrid. "Eu sei que Gareth Bale está entre aqueles que têm relação com o clube. Tenho certeza de que o Newcastle quer reconstruir a equipe com grandes nomes", ele especificou.

No entanto, tudo isso acontece precisamente por causa da chegada do argentino. "Ele se tornou um dos melhores do mundo. A questão é: Pochettino quer ir para o Newcastle? Quando eles o relacionaram com o Real Madrid ou o Manchester United, não quero ser desrespeitoso, mas se nota a diferença", concluiu.