Pochettino entra na briga por Pogba

Faltam seis meses para o final da temporada e Paul Pogba ainda não sabe onde jogará no próximo curso. Várias equipes de alto nível sonham com a sua chegada.

Com a relação com Manchester United praticamente finalizada, o Real Madrid aparece como uma opção, especialmente pela insistência de Zinedine Zidane em contar com o meia francês.

Mas o time de Chamartín ganhou um concorrente de peso. De acordo com o jornal 'Daily Star', o PSG de Mauricio Pochettino também está interessado em Pogba.

O ex-treinador do Tottenham teria pedido Paul Pogba como o principal reforço da sua equipe. Embora o meia seja sempre relacionado a Real Madrid ou Juventus, o nome do PSG surge com força.