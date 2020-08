Pochettino está arrependido: "Já não diria que nunca serei treinador do Barça"

Nunca diga 'desta água não beberei'. Um ditado que Mauricio Pochettino aprendeu à risca. E é que em 2018 ele fez algumas declarações nas quais garantiu que, sob nenhuma circunstância, treinaria o Barcelona, ​​algo que, apenas dois anos depois, mudou completamente.

"Nunca serei técnico do Barcelona, ​​do Arsenal ou do Rosario Central porque estou intimamente ligado ao Espanyol e ao Tottenham. Também cresci no Newell's - o rival clássico do Central - e nunca treinarei o Rosario. Prefiro trabalhar em minha fazenda na Argentina a treinar certos clubes". determinados clubes ", reconheceu em janeiro de 2018, ainda como" estímulo ".

Mas agora Pochettino está sem equipe desde 19 de novembro de 2019 e os rumores sobre sua chegada ao Camp Nou para ocupar o cargo de Quique Setién não param de aparecer, rumores que mudaram a mente do argentino.

Da mesma forma, o ex-técnico do Tottenham reconheceu isso em declaração dada ao 'El País': "Temos que explicar bem. Eu estava em Barcelona naquele ano e conheci Bartomeu em um bar. Nos cumprimentamos porque estávamos levando as crianças para a mesma escola e ficamos conversando por cinco minutos. Isso gerou um boato que disparou alarmes, porque havia mais equipes que nos queriam, e quando me perguntaram, eu quis desconversar drasticamente; não queria desrespeitar o Barcelona".

"Você pode dizer as coisas de maneira diferente. O Espanyol fez um nome para mim. Mas não sou arrogante e não gostei de fazer uma declaração assim. Talvez agora não o faça, porque na vida você nunca sabe o que vai acontecer", explicou o argentino.

"Mudamos a mentalidade do futebol inglês"

Além disso, Pochettino também teve tempo de falar sobre seu estilo no comando do Tottenham na Premier: "Não era o caminho para pressionar, mas como jogávamos por trás, com ataque posicional, recuperamos a bola alta e atacamos rapidamente. Foi uma mudança de mentalidade e se viu que os ingleses podiam fazê-lo. Penso que, juntamente com Brendan Rodgers, mudamos um pouco a mentalidade do futebol inglês. E a chegada de Pep cimentou e assentou tudo porque hoje em dia, em qualquer categoria de base do mundo, o que predomina é a capacidade daquele jogo associativo e posicional que invadiu o futebol mundial".