Pochettino evitou que Coutinho fosse ao Tottenham

O Barcelona passou Philipe Coutinho adiante depois de o brasileiro não atingir as expectativas no Camp Nou durante uma temporada e meia.

Os 'culés' pagaram 160 milhões de euros, que foram diretamente para os cofres do Liverpool, mas o brasileiro não se adaptou à equipe e o Bayern de Munique pegou o jogador por empréstimo.

'Daily Mirror' relata que a história poderia ter sido muito diferente, já que o Tottenham estava fechando sua incorporação. No entanto, o então técnico dos 'spurs', Mauricio Pochettino, interrompeu a operação.

O treinador construiu um time que se tornou o vice-campeão da Liga dos Campeões sem grandes estrelas, com jogadores que estavam crescendo dentro da equipe. E o argentino entendeu que Coutinho poderia quebrar sua filosofia.

No entanto, a Inglaterra não esquece do brasileiro e pode vê-lo voltando à Premier League no próximo mercado de transferências, embora o alto preço que o Barça possa pedir por ele dificulte a operação.