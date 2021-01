Mauricio Pochettino chegou com força ao PSG. O novo treinador do conjunto parisiense comandou o seu primeiro treinamento nesse domingo. De acordo com informações de 'RMC Sport', o argentino se mostrou muito próximo aos jogadores durante a atividade.

No vídeo acima, você confere as primeiras palavras do novo técnico da equipe francesa: "É um projeto incrível".