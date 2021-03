Barcelona e PSG chegam com desfalques importantes para a partida desta quarta-feira, quando definirão quem avançará para as quartas de final da Champions League.

Veja aqui as prováveis escalações e confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Mauricio Pochettino, que precisa manter a vantagem obtida com o placar de 4 a 1 no jogo de ida.