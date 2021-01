Pochettino manda mensagem após seu positivo: "Juntos sairemos dessa"

O Paris Saint-Germain já está entrando na 'era Pochettino' após o título da Supercopa da França. Apesar disso, o clube reportou horas depois do positivo para COVID-19 do treinador. O próprio argentino contou como está em suas redes sociais.

“Em geral me sinto bem e agora seguindo os protocolos do Ministério da Saúde francês”, iniciou Pochettino em seu discurso por conta do Instagram, que espera superar em breve essa situação.

"Espero estar bem. Vou informando vocês. Estou seguro e protegido", acrescentou Pochettino, ciente de ser mais um afetado por uma doença que se espalha pelo mundo.

Por isso, o treinador do PSG enviou uma mensagem de apoio a todos aqueles que também passam por ela: "Juntos sairemos desta pandemia. Um grande abraço a todos. Espero voltar em breve com a equipe, é disso que gostamos".

Pochettino não disputa a próxima partida do PSG pelo campeonato francês, contra o Angers em casa após a comemoração do título da Supercopa.