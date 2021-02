Pochettino não quis comentar as declarações de Dí Maria sobre Messi

Ángel di María acredita que "há muitas chances" de que Messi seja contratado pelo PSG. No entanto, Mauricio Pochettino, pregou a cautela e preferiu não comentar as declarações do argentino.

"Não vou falar sobre o comentário do nosso jogador, como você sabe, porque minhas palavras podem ser mal interpretadas e, então, essas palavras podem ir para outro país de outra maneira", disse Pochettino.

Caso o 'El Fideo' esteja certo, a diretoria francesa contrataria Messi sem custos. Já que o seu contrato expira em junho e, depois do vazamento do seu contrato, tudo pode acontecer.

Pochettino revelou que o clube está sempre em busca de reforços, mas não quis revelar quais serão as novidades para a próxima temporada.

"Não quero citar nomes, não quero pensar no futuro. Tenho certeza que o clube está trabalhando em diversas situações para melhorar. Portanto, vamos deixar o clube trabalhando em silêncio, em segredo, em ordem ter uma equipa melhor e com mais possibilidades de vencer", completou.