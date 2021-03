Pochettino nega que Neymar tenha sofrido recaída

Neymar é um dos cinco desfalques do Paris Saint-Germain para o jogo desse domingo, quando recebe o Nantes pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

O brasileiro foi assunto da entrevista de Mauricio Pochettino, que também não poderá contar com Florenzi, Ander Herrera, Moise Kean e Juan Bernat.

"Dissemos que havia a possibilidade de ele jogar a partida de volta contra o Barcelona, e tentamos. Mas sabemos que é difícil planejar um retorno, porque a evolução é diferente para cada jogador. Não é uma recaída, estamos felizes com seu progresso. Ele fez parte dos treinos com o elenco neste sábado e esperamos que a evolução seja boa para tê-lo o mais rápido possível conosco", disse o treinador.

Neymar está fora de combate desde o jogo contra o Caen, pela Copa da França, no dia 10 de fevereiro. Com uma lesão na virilha, ele deixou o jogo mais cedo e perdeu todos os jogos do PSG desde então. Nesta temporada, o craque de 29 anos disputou 18 partidas com o PSG, foi titular 15 vezes, marcou 13 gols e deu quatro assistências.

"O Nantes é uma equipe física que vai tornar as coisas difíceis para nós, como o Monaco há três semanas. É um jogo importante para nós. Dominar um jogo depois de disputar a Champions League é sempre importante. Sabemos que será uma partida difícil contra uma equipe atlética e precisaremos estar cheios de energia e frescor para alcançar a vitória. Queremos ser eficientes. O Nantes é uma equipe difícil de bater, mas queremos vencer este jogo", comentou Pocchetino sobre o próximo duelo.

Com 60 pontos, o PSG está empatado com o Lyon no segundo lugar. O líder do Campeonato Francês é o Lille, que acumula 62 pontos.