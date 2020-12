Pochettino está prestes a assumir o comando do PSG

Todos os principais meios de comunicação franceses, depois de 'Bild', informaram que Thomas Tuchel deixou de ser o treinador do Paris Saint-Germain após a vitória sobre o Nantes.

A irregularidade da equipe e a dinâmica de jogo levaram a diretoria a tomar uma decisão que já era pensada há meses no Parque dos Príncipes.

Ainda não há anúncio oficial, mas, de acordo com 'Marca', só faltam detalhes para que o novo técnico do PSG assuma o comando do time. O jornal é um dos que apontam para Mauricio Pochettino como o nome escolhido.

Pochettino conhece a casa, já que defendeu a camisa como jogador entre 2001 e 2003, embora seja claro que vai chegar a um clube muito diferente.

Com mais força e presença de jogadores de classe mundial, Pochettino voltará após 17 anos para enfrentar um novo desafio depois de esperar por essa oportunidade por mais de um ano.