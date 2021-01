Pochettino, positivo para COVID-19

Mauricio Pochettino, técnico do PSG, está com coronavírus. O próprio clube francês confirmou em breve mensagem em sua conta oficial no Twitter que o treinador deu positivo na última rodada de testes realizados ao time e à comissão técnica do clube.

Ele já está isolado enquanto supera a doença. O argentino terá que testar negativo duas vezes para estar presente novamente nos treinos e nas partidas do time. É um banho de água fria, pois ele acaba de conquistar o seu primeiro título nesta fase na França: a Supercopa.

O próximo encontro será fora de casa, contra o Angers, e serão Jesús Pérez e Miguel d'Agostino, seus assistentes, que comandarão a equipe. Os da capital francesa começam como favoritos, esperando um duelo tranquilo em que o treinador principal terá que dar ordens por telefone ou outro meio que não requeira a sua presença.

“O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, deu positivo no teste de PCR. Por isso, vai respeitar o isolamento e está sujeito ao protocolo de saúde adequado. Os assistentes Jesús Pérez e Miguel d'Agostino vão assumir contra o Angers”, disse o PSG.