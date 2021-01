Pochettino quer Sergio Agüero para o seu PSG

A próxima temporada pode ser especial para Agüero, que está prestes a confirmar sua saída do Manchester City depois de quase dez anos jogando no time 'citizen'. O PSG espera por ele, de acordo com 'AS'.

Pochettino, com quem mantém um ótimo relacionamento, pode ser a chave para tal chegada. O novo treinador da equipe parisiense quer que Agüero jogue no Parc des Princes na próxima temporada.

Esta temporada não está sendo nada boa para o atacante, que entre lesões e falta de confiança só disputou nove partidas em todas as competições sob o comando de Guardiola.

Portanto, a opção do PSG a partir de 30 de junho, data em que termina o seu atual contrato, poderia ser a melhor. Pochettino vê a sua chegada como possível e, apesar dos seus 32 anos, prefere Kun a Icardi.

A última palavra caberá ao clube francês, já que Leonardo não quer se separar de Icardi, por quem pagou 60 milhões de euros. E para a chegada de Agüero, ele terá que equilibrar as contas depois de um ano ruim economicamente devido à COVID-19.