Pochettino recebe quase o dobro do que Tuchel ganhava no PSG

Pochettino ganha quase o dobro do que ganhava Tuchel no comando do PSG. Esse é outro dado interessante da lista revelada pelo jornal 'L'Équipe' sobre os salários da Ligue 1.

Pochettino tem um salário de 940.000 euros brutos ao mês. Enquanto Tuchel recebia 625.000. Niko Kovac, treinador do Mônaco, recebe 400.000. Jorge Sampaoli, no comando do Olympique de Marsella, recebe 300.000. Logo atrás estão Rudi García, do Lyon, com 280.000, e Claude Puel, do Saint-Étienne, com 225.000.

Nesse ranking é possível perceber o quanto Pochettino se valorizou com a sua passagem pela Premier League. Seu salário é compatível com os das grandes estrelas do elenco.

Nos outros clubes a diferença não é tão evidente. Por exemplo, Kovac recebe 120.000 mais que o seu antecessor no Mônaco, Robert Moreno. Já Sampaoli recebe 100.000 mais que André Villas-Boas, ex-Olympique de Marsella.