Pochettino recusou oferta para voltar à ativa

Após oficializar a saída de Robert Moreno, o Monaco anunciou o novo treinador. Niko Kovac será o responsável por comandar o time pelos próximos três anos.

No entanto, segundo 'The Athletic', o alemão não era a primeira opção da diretoria do principado na lista de técnicos desejados para assumir a equipe.

A informação do portal afirma que Mauricio Pochettino havia sido procupado pelo clube que disputa a Ligue 1, mas não quis aceitar o convite.

O argentino, que deixou o comando do Tottenham em novembro de 2019, segue sem clube e já foi envolvido em rumores que apontavam para diversos clubes desde então, sendo o Newcastle o mais citado.