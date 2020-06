"Podemos chamar a contratação de Lucas de fracasso"

As críticas a contratação de Lucas Hernández pelo Bayern de Munique não cessam. O fato do francês ser o investimento recorde da Bundesliga, somado as suas poucas atuações colaboram para isso.

O último a falar sobre o tem foi o irmão do CEO do Bayern, Michael Rummennigge. "De momento, podemos chamar de fracasso", afirmou em uma entrevista para a 'Sportbuzzer'.

O ex-jogador do Borussia e Bayern, no entanto, tirou o peso da responsabilidade do jogador. "É preciso levar em consideração que ele chegou machucado a Munique e logo sofreu com problemas físicos. Não podemos culpar um jogador por isso", disse.