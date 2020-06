"Podemos esquecer de transferências de 80, 90, 100 milhões de euros"

Antonio López (Benidorm, Valência, 1981) foi capitão do Atlético de Madrid, com o qual conquistou cinco títulos, incluindo dois da Europa League -2010 e 2012-. Agora ele representa Sergio González, técnico do Valladolid, e Fran Mérida, jogador do Osasuna, entre outros. Em entrevista à 'EFE', ele analisa o mercado após o COVID-19, no qual não prevê grandes desembolsos.

"Em relação às transferências, tanto a Primeira quanto a Segunda Divisão estão aguardando. Eles têm muito movimento de informações, especialmente, mas no momento da assinatura estão esperando para ver o que acontecerá quando as competições recomeçarem. Nas subsidiárias e equipes da Segunda B, há um pouco mais de movimento. Mas o que está claro é que, nas contratações de 70, 80 ou 100 milhões, não vou dizer que não haverá, mas não será muito comum", disse Antonio quando perguntado sobre o novo cenário do mercado de transferências.

O Atlético de Madrid, que surpreendeu com a contratação milionária de João Félix, se vê agora longe de que tal movimento aconteça novamente.

Nesse novo cenário, as negociações envolvendo jogadores serão o tom principal da conversa e, com isso, se pode esperar clubes com interessantes trocas de jogadores. O futuro será surpreendente.