Poderá haver público na final da FA Cup?

A luz já é visível no fim do túnel. A crise da saúde está sendo controlada e, aos poucos, a normalidade volta a aparecer.

Tanto é assim que na Inglaterra eles já estão pensando no acesso do público aos estádios. Obviamente, dependerá do coronavírus e das infecções.

A grande final da FA Cup será disputada em 1º de agosto. Os fãs poderiam ocupar um lugar em Wembley.

O portal 'Mirror' garante que a Federação cogita a entrada de público. Apenas 20.000 torcedores acessariam o estádio para que a distância social fosse alcançada.

Para permitir a entrada do público, especifique este jornal, a taxa de infecção deve ser menor que 0,5%. Caso contrário, não haverá pessoas nas arquibancadas.