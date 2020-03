O comandante do Liverpool, conhecido por sua personalidade peculiar e um tanto exótica, teve novas frases de impacto após ser eliminado nas oitavas de final da Champions League.

A derrota veio com um 3 a 2 obtido pelo Atlético de Madrid na prorrogação da partida de volta, realizada no Anfield. Após o apito final, o Jürgen Klopp concedeu entrevistas à imprensa.

"Estou completamente feliz com a performance. O que posso dizer? É muito difícil jogar contra um time como esse. Não entendo, sinceramente, como com essa qualidade que eles têm, porque eles jogam esse tipo de futebol. Quando eu vejo jogadores como Koke, Saul, Llorente, eles poderiam jogar futebol de verdade e não ficar no seu campo e jogar no contra-ataque". afirmou Klopp ao "BT Sport"

O técnico alemão completou: "Eles nos venceram, é assim que as coisas são e nós aceitamos, é claro. Parabéns para eles. Mas não parece certo. Percebi que sou um perdedor muito, muito ruim".

"Eles foram brilhantes. Nós temos que aceitar que demos três gols. Nós tivemos alguns momentos de sorte na Liga dos Campeões para chegar em duas finais. Hoje, foi praticamente tudo contra nós nos momentos decisivos", finalizou o treinador, elogiando o adversário vencedor.