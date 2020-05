"Poderíamos ter terminado o nosso campeonato", diz presidente do Lyon

A temporada do futebol na França foi dada como concluída pela Federação devido a pandemia do coronavírus, a Ligue 1 já tem campeão, mas o presidente do Lyon, Jean Michel Aulas, não engoliu a decisão.

"As coisas estão ficando mais claras. Quase dez países europeus, incluindo Alemanha, Portugal, Itália e Turquia começaram a treinar novamente. Então, podemos realmente pensar. Ao adaptar nossos métodos, provavelmente poderíamos ter terminado o nosso campeonato", disse o 'L'Équipe'.

Um dos grandes debates no mundo, não só do futebol, é como garantir a segurança da população sem agravar a crise econômica já existente.

"Estamos no caminho errado, pode não ser tarde demais para tentar imaginar, à luz do que está acontecendo em toda a Europa, algo politicamente coerente: tínhamos até o início de setembro para terminar. Fiz um cálculo: as perdas, para o futebol francês, chegariam a 700 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões) por causa dessa decisão. A grosso modo, na última temporada, o campeonato gerou 409 milhões (R$ 2,5 bi) de parceiros e patrocinadores. Pode-se imaginar que perderíamos uma quantia da ordem de 50 a 85 milhões de euros (de R$ 308 a R$ 524 milhões). A perda dos direitos de TV é de 250 a 300 milhões de euros (R$ 1,5 bi a R$ 1,8 bi). A perda da bilheteria provavelmente cerca de 20 milhões (R$ 123 milhões)", completou.

"As decisões tomadas podem levar o futebol francês a uma situação catastrófica. É um grito de alarme", concluiu.