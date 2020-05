"Podolski me pediu para levá-lo ao Boca"

Que o Boca Juniors é uma das equipes mais interessantes do mundo é um fato. Daniele de Rossi decidiu jogar alguns meses no clube antes de se aposentar e não foi o único europeu a tentar.

O peruano Carlos Zambrano, jogador do 'Xeneize', revelou no Instagram ao seu compatriota Christian Cueva que Lukas Podolski, um campeão do mundo, pediu para jogar no clube argentino.

"O Boca é outro mundo, é outra galáxia. É o mais amada aqui e na Europa", explicou Zambrano a Cueva.

"Lukas Podolski até me escreveu: 'Irmão, leve-me para Boca'. Eu disse que me encantaria. Mesmo agora ele joga na Turquia e temos um bom relacionamento", concluiu o peruano, que está há apenas alguns meses no clube argentino.