Podolski não está mais nos planos do Boca Juniors

Apesar de Podolski (34) ter sido colocado muito perto do Boca, nas últimas horas a operação teria sido tão complicada que sua chegada ao clube argentino seria quase impossível.

De acordo com 'TyC Sports' e 'TNT Sports', o Boca já rejeitou a assinatura do alemão devido às condições econômicas e ao salário do jogador. Na Turquia, são tratados números muito diferentes dos do futebol argentino, aos quais se deve acrescentar a crise causada pelo coronavírus.

Há rumores de que o atacante, campeão mundial no Brasil 2014 contra a Argentina, poderia ter uma aproximação com Riquelme, vice-presidente 'xeneize'.

Podolski, que chegou ao clube turco nesta temporada vindo do Vissel Kobe, gostaria de chegar ao Boca Juniors. Segundo Carlos Zambrano, zagueiro do time argentino, o atacante pediu que ele o levasse ao clube.

Blanco Leschuk, jogador do Antalyaspor, disse em declarações à 'Tyc Sports' que o polonês perguntou a ele sobre a vida em Buenos Aires: "(...) perguntei se o que estava sendo dito era verdade e ele disse que sim, que há interesse, mesmo que ele tenha um contrato de um ano".