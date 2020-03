Pogba: 'afastado' do Real Madrid por Odegaard e Valverde

Não é e nunca foi um secredo a obsessão de Zinedine Zidane por Paul Pogba. O meio-campista sempre foi o desejo de 'Zizou', a cereja do bolo. Mas as circunstâncias nunca contribuiram para o francês usar a camisa merengue.

Agora, longe de redirecionar a situação, da Inglaterra eles acreditam que ela descarrilou completamente. Conforme relatado pelo 'Daily Mail', a chegada de Paul não é mais uma prioridade para o Real Madrid e seu papel estaria bem coberto para o futuro.

A mídia acima mencionada destaca dois nomes próprios que faria Pogba esquecer tanto nos escritórios quanto nas arquibancadas de Santiago Bernabéu: Martin Odegaard e Fede Valverde.

Uma das qualidades mais desejadas de Pogba é sua versatilidade. O francês acrescenta na defesa, já que domina a pressão, a posição e o equilíbrio de que um bom pivô geralmente precisa. Mas sua chegada na área e seu chute a meia distância fazem dele um meio-campo 'off-road'.

Fede Valverde tem coisas que podem lembrar o francês, enquanto Odegaard ainda melhora as contribuições ofensivas do 'red devil'. Por esse motivo, suas funções parecem bem cobertas para o futuro, embora Zidane continue sonhando com Pogba.