Pogba, desfalque confirmado contra a Real Sociedad

Uma baixa importante para Solskjaer antes do confronto da Liga Europa contra a Real Sociedad. E um alívio para o grupo 'txuri urdin', diga-se de passagem.

O Manchester United confirmou o desfalque de Pogba. "O clube ficará sem Pogba por algumas semanas depois que o meio-campista se lesionou no confronto contra o Everton", publicou o clube em um breve comunicado.

"Logicamente, perderá o confronto da FA Cup contra o West Ham United e também o confronto da Liga Europa contra a Real Sociedad", especificou o United.

Solskjaer falou sobre este assunto. “É uma lesão que vai demorar algumas semanas a passar. Já começou a trabalhar com a equipe médica e vai ficar bom brevemente, esperamos tê-lo de volta o mais brevemente possível. Para nós é importante e não vamos correr riscos com ele, vai ficar várias semanas afastado, com certeza", afirmou em declarações ao clube.