Pogba é o jogador ideal para o Real Madrid, diz campeão do mundo em 1998

O nome de Paul Pogba é especulado no Real Madrid há algum tempo, e agora que o clube está procurando reforços para o meio-campo, o francês aparece mais uma vez no radar merengue. E para Christophe Dugarry, campeão mundial com a França em 1988, o volante do Manchester United é o nome certo para reforçar a equipe de Zidane.

Em seu programa, na 'RMC Sports', Team Duga, o ex-jogador destacou que o meio-campo do Real Madrid - formado por Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro -,apesar de ter conquistado diversos títulos ao longo dos últimos anos, envelheceu, e precisaria de um volante moderno, como Pogba, para seguir em alto nível.

“Todos nós vimos que o meio-campo envelheceu um pouco. É um meio que tem problemas para se projetar, quebrar linhas e para chegar ao ataque e se aproximar dos atacantes”, explicou Dugarry. “Pogba sabe como fazer isso. Para mim, ele é o cara ideal para contribuir com o que falta ao Real Madrid”.

Mas o ex-jogador foi além e reforçou que Pogba também precisa muito do Real Madrid para recuperar sua melhor forma. Na Juventus, ao lado de Pirlo e Vidal, o francês chegou à final da Champions League e surgiu como um candidato para figurar em futuras eleições para melhor jogador do mundo. Inclusive, ao ser contratado pelo United, ele se tornou, na época, a transferência mais cara da história do futebol.

Porém, desde que chegou em Manchester, o francês não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, nível que pôde ser visto na belíssima Copa do Mundo de 2018 que o jogador fez, dominando o meio-campo da seleção francesa, que se sagrou campeã do torneio.

“Tem sido um ano difícil para ele devido a lesões e, além disso, o time não está indo bem. Mas toda vez que joga, ele mostra seu nível. Conhecendo Zizou, se ele é apaixonado por Pogba, não há razão para que espere mais um ano”, destacou.

Fontes do clube merengue afirmam que o comandante merengue está de olho na contratação de Pogba e que ele se considera capaz de recuperar o melhor futebol de seu compatriota.

As opções do Real Madrid

Pogba segue sendo o favorito para reforçar o meio-campo do Real Madrid, principalmente com a crise causada pelo novo coronavírus, que deve reduzir o preço dos jogadores na próxima janela de transferências.

Mas depois de algumas sondagens sem sucesso pelo jogador no passado, o clube da capital espanhola também estuda outros nomes para a posição. Assim, Eduardo Camavinga, jóia de 17 anos do futebol francês, surge como um forte concorrente. O volante do Rennes vem encantando na Ligue 1 e tem características parecidas com as de Pogba.

Além do jovem, Fabián Ruiz, do Napoli, também corre por fora. Aos 24 anos, o jogador já tem mais experiência no futebol e poderia estar mais pronto para vestir a camisa merengue.