Pogba volta de lesão para eliminar o Milan

Após empate por 1 a 1 no confronto de ida, Manchester United e Milan chegaram ao San Siro com a disputa totalmente aberta por uma vaga para as quartas de final. E quem começou a partida com maior volume de jogo foi o time inglês.

Bruno Fernandes exigiu a primeira defesa de Donnarumma, mas nenhum goleiro teve que trabalhar muito na primeira etapa. Krunic, Castillejo e Saelemaekers somaram tentativas para um Milan que conseguiu equilibrar o duelo antes do intervalo.

Apesar do nítido interesse das duas equipes e da intensidade aplicada dos dois lados, faltou criatividade e precisão para a construção de mais oportunidades de gol.

Já para o primeiro minuto da segunda etapa, Paulo Pogba foi colocado em campo no lugar de Marcus Rashford. O francês vinha de um período de 40 dias afastado por lesão. Grande escolha de Solskjaer, optando pelo jogador que marcaria o gol da vitória.

A bola finalmente entrou em lance de muita pressão, com o Manchester United somando várias tentativas de finalização dentro da área e o Milan bloqueando em um intenso bate-rebate, mas a bola caiu nos pés de Pogba, que dominou com tranquilidade e mandou com classe para o fundo do gol.

O Milan imediatamente tentou deixar sua postura mais ofensiva com substituições, inclusive com a entrada de Zlatan Ibrahimovic. O sueco estava afastado de campo desde 28 de fevereiro, quando sofreu lesão.

Os dois times foram ativos nas duas áreas até os acréscimos, com o time da casa insistindo em finalizações de Hernández, Ibrahimovic, Kessié indo para fora ou parando nas mãos do goleiro Henderson.

Sem que o Milan conseguisse buscar o empate, o apito final garantiu o placar agregado de 2 a 1 para o Manchester United, que conquistou sua vaga para as quartas de final. O próximo adversário será conhecido no sorteio dessa sexta-feira, que será realizado em Nyon, na Suíça.

As quartas de final têm jogos de ida e volta marcados para os dias 8 e 15 de abril, respectivamente. As semifinais ocorrerão em 29 e 6 de abril, enquanto a grande decisão, no estádio Energa Gdańsk (Polônia), será em 26 de maio.