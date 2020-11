"Pogba está sempre falando do Real, é uma falta de respeito ao United"

A atitude de Paul Pogba continua incomodando os seguidores do Manchester United. O francês ainda sonha em abandonar Old Trafford e se transformar em jogador do Real Madrid.

O próprio agente do francês, Mino Raiola, faz constantes referências ao seu sonho de jogar no Bernabéu, algo que foi cirticado por Alan Brazil, ex-jogador do United nos anos 80 e agora comentarista do 'talkSPORT'.

"Nem sempre as contratações são um êxito no United. O Pogba não funcionou, realmente. Não fez o suficiente para justificar o preço que custou e não ajudou Solskjaer quando o treinador realmente precisava", disse ao 'talkSPORT'.

"O que não posso aceitar é que Pogba falte ao respeito a um clube como o United. Olho para o passado e reconheço que foi um privilégio jogar ali, mesmo quando as coisas não correram bem", completou.

"Ele está sempre mexendo na ferida, ao falar sobre a vontade de ir para o Real Madrid, quando devia tentar triunfar em Old Trafford. Eu mesmo o levo ao aeroporto para que vá embora. Não foi suficientemente consistente, mas lhe desejo o melhor. Lhe digo para mostrar o grande jogador que é", concluiu.