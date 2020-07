Pogba permanece no ponto de mira

A crise provocada pelo coronavírus, além de representar uma tragédia social, significa também um grande problema financeiro. Os clubes de futebol, acostumados aos altos valores, terão que se readaptar.

Com o Real Madrid não será diferente, os 'merengues' vão pensar várias vezes antes de realizar investimentos. No entanto, há um nome que pode mudar isso.

De acordo com o jornal 'L'Équipe', Zinedine Zidane continua empenhado em contar com Paul Pogba. O francês nunca saiu da lista de desejos do treinador.

O futuro do meia no United ainda é uma incógnita e o clube inglês sabe que corre o risco de ficar sem ele. Ole Gunnar Solskjaer, treinador do time de Manchester, é consciente da situação e até foi a público pelo '6': "Queremos continuar com Pogba".

É bom lembrar que outros clubes, como a Juventus, já perguntaram pela situação do francês, embora Zidane o coloque como uma prioridade.