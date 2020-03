Pogba, prestes a voltar

O craque francês do Manchester United segue causando ansiedade para os torcedores que esperam vê-lo em campo. No entanto, 'ESPN' afirma que esse período negativo da carreira de Pogba está com os dias contados.

A informação aponta que o retorno aos treinamentos com os companheiros ocorrerá nesta semana e que a recuperação já está próxima dos 100%.

Pogba não disputa uma partida com o Manchester United desde 26 de dezembro. A volta deve ocorrer contra o Derby County (5 de março) ou diante do City (8 de março).

Até então, nesta temporada, o meia francês soma apenas 610 minutos nas oito partidas disputadas.