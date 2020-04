Pogba revela seus ídolos de infância

Paul Pogba, em sua conversa com o 'UTD Podcast', falou e disse: quem eram seus ídolos, sua transferência frustrada para o Lyon, por que ele deixou o United, seu amor pelo Arsenal...

"Tinha Ronaldinho, Ronaldo, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Djibril Cissé e Kaká", disse Pogba quando questionado sobre suas referências quando jovem. Três franceses, três brasileiros. Entre eles, Zidane, que quer levá-lo a Madri.

Pogba fazia parte da academia do United, mas anteriormente era fã do Arsenal. "Sou honesto, gostava, porque o time estava cheio de franceses. Eu amava Thierry Henry. Enfim, como um dos meus irmãos era fã do Manchester United, acabou acontecendo", brincou.

E por que ele deixou o Manchester United quando ele era a grande pérola que todos estavam apontando? Com permissão de Ravel Morrison...

"Foi muito difícil para mim, principalmente por causa do meu relacionamento com o treinador Ferguson. Obviamente, para mim, ele ainda é o melhor treinador da história. Mas eu não assinei o contrato e muitas coisas começaram a acontecer. Não treinei por um tempo, então voltei por conta própria e esse tipo de coisa ", disse ele sobre a saída do United para a Juventus, que o contratou de graça em 2012.

"Isso me deixou um pouco chateado, já que não era sobre dinheiro, mas sobre minhas aspirações como jogador de futebol. Eu só queria jogar. E, quando tive a chance de jogar contra o Blackburn, nunca entrei no campo. Não tínhamos meio-campo. Porque Paul Scholes se foi, e Rafael estava fazendo todo o possível para cobrir espaços ao lado de Ji-sung Park. Perdemos, não pude jogar e muitas coisas acabaram acontecendo. Nesse dia, partiu meu coração. Fiquei muito decepcionado", lembrou.

"Então fui para a Juventus. Foi uma decisão difícil, porque sabia que não chegaria como parte do time titular, mas na juventude, mas teria a oportunidade de me provar novamente. Foi um grande desafio para mim", declarou Pogba no 'podcast' mencionado.