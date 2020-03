Polêmica na Itália pela viagem de Higuaín a Argentina

Higuaín quebrou o isolamento imposto pela Juventus para retornar à Argentina com a permissão do clube, depois de fazer um teste e testar negativo para o coronavírus.

O 'Pipita' queria ficar ao lado de sua mãe, afetada por uma doença há um longo tempo. Ele viajou em vôo privado e teve que parar na França, onde buscou sua família, antes de chegar à Espanha, onde pegou outro avião para Buenos Aires.

No entanto, e apesar de Khedira e Pjanic também terem deixado a Itália para seus respectivos países com suas famílias, a ida de Higuaín gerou uma grande agitação no país transalpino devido à complicada viagem do argentino, cheia de escalas, e à estrita quarentena do pessoal da Juventus após o positivo de Rugani.

O atacante foi um dos jogadores que reuniu doações para apoiar hospitais do Piemonte na luta contra o COVID-19.