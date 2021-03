Polêmica no Derby de Madrid! Foi pênalti de Felipe?

Um clássico que se preze tem polêmica! E a polêmica no duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid veio aos 40 minutos, tendo o VAR como protagonista.

Após uma cobrança de escanteio, a bola resvala no braço do brasileiro Felipe e tira as chances de finalização de Casemiro, que estava logo atrás.

O árbitro da partida, Hernández Hernández, mandou o lance seguir, até que foi chamado pelo VAR para rever o lance no monitor.

Após a revisão, o ábitro manteve a sua decisão, o que provocou a revolta dos jogadores do Real. As redes sociais também questionaram o critério do árbitro e recordaram um lance bem parecido na partida entre Valencia-Villarreal, onde a penalidade foi marcada.