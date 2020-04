Polícia alemã vê difícil o retorno do futebol, mesmo sem público

"Quando você joga futebol por 90 minutos, há tantos contatos próximos que as pessoas do primeiro contato de uma pessoa infectada deveriam ficar em quarentena, que apresentam maior risco. É assim que a maioria das autoridades de saúde procede", alertou Ditter para a agência 'dpa'.

Dittmer não vê problemas nos planos de permitir que apenas 250 pessoas participem das partidas, mas o diretor do Instituto de Virologia de Essen criticou outros aspectos.

Assim, ele expressou suas dúvidas sobre se é ético realizar testes de coronavírus a cada três dias para os jogadores e seus assistentes: "Não temos capacidade infinita para testar".

"Temos que usar nossos testes de maneira razoável, para que beneficiem as pessoas que realmente precisam deles. Sou muito crítico dessa ideia se os recursos para os testes não forem melhorados", disse ele à agência 'dpa'.

O Sindicato da Polícia Alemã tem sido cético em relação à possibilidade de retomar a temporada com jogos a portas fechadas no início de maio. A Bundesliga, como parte das medidas contra o coronavírus, foi interrompida até 30 de abril e é discutida a possibilidade de retomar a temporada com jogos a portas fechadas.

"Enquanto durar o regime de redução de contatos, não haverá partidas mesmo a portas fechadas. O risco de contágio para jogadores e árbitros, mas também para assistentes de equipe e jornalistas, deve ser reduzido ao mínimo", disse o vice-presidente da Michael Maatz, em declarações ao jornal 'Rheinische Post'.

O presidente do Sindicato do estado da Renânia do Norte-Vestfália, a mais populosa do país e onde a maioria das equipes da Bundesliga está concentrada, Erich Rettinghaus, alertou que partidas a portas fechadas seriam desafiadoras, pois seriam acompanhadas de um grande fluxo de seguidores nos estádios.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) adiou uma assembleia, inicialmente prevista para esta sexta-feira, para 23 de abril, onde deve decidir o caminho a seguir após 30 de abril