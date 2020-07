Polônia fica furiosa com cancelamento da Bola de Ouro 2020, liderada por Lewandowski

Pela primeira vez desde a criação do troféu, a Bola de Ouro não terá dono em 2020. A notícia foi anunciada pela 'France Football' alguns dias atrás e a decisão, como poderia ser de outra forma, levantou uma controvérsia.

Na Polônia, eles acreditam que essa era a grande oportunidade de Robert Lewandowski ganhar o troféu. O atacante do Bayern de Munique fechou a temporada, sem contar a Liga dos Campeões, com 51 gols em 43 jogos. Além disso, deu seis assistências a seus companheiros de equipe nesses confrontos.

O atacante parecia ser o mais regular dos grandes jogadores da Europa e, portanto, em seu país, ficaram furiosos. O portal 'Bild' manifestou queixas de um dos jornalistas esportivos mais conceituados da Polônia.

"Não entendemos as razões do cancelamento do troféu. Exceto a França, todos os países disputaram. Neymar e Mbappé ainda têm chance de vencer a Liga dos Campeões. Não é justo", afirmou Maciej Kailszuk.

Um ex-jogador, o goleiro Jan Tomaszewski, foi além: "É o maior absurdo do século 21. Não estamos cancelando o Oscar ou o Prêmio Nobel. É incrível."

Depois de vencer a Liga e a Copa, Lewandowski tentará terminar um ano inigualável na Liga dos Campeões. Mas ele não é o único que esteve em alto nível e, apesar de ser o principal favorito para ganhar a Chuteira de Ouro, Cristiano Ronaldo o persegue com quatro jogos pela frente.