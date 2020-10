Os jogadores do Real Madrid fizeram trabalhos de domínio de bola e finalização ao longo da semana, em treinos que também tiveram partidas de campos reduzidos e muito gol.

Confira no vídeo acima lances de jogadores como Marcelo, Nacho e Isco. Eles balançaram as redes com golaços na preparação para o jogo deste sábado contra o Cadiz.