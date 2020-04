De olho na Copa, Cavani quer ficar na Europa até 2022

O casamento entre Cavani e PSG está próximo do fim, o contrato do jogador termina em junho, mas pode ser esticado até o final da temporada europeia, que paralisou por conta do coronavírus. Mas uma coisa é certa, dificilmente ele terá o vínculo renovado e deve respirar novos ares na próxima temporada.

Em meio as especulações, clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo apareceram como interessados. Companheiro de Cavani na seleção, Arrascaeta, brincou e "convocou" o atacante para jogar no Rubro-Negro. Esta semana, Fernando Diniz, técnico do Tricolor Paulista também falou sobre a possibilidade de contar com o jogador.

A reportagem da 'Goal.com' apurou que o Flamengo fez uma consulta ao atacante em dezembro, antes de comprar Gabigol junto à Inter de Milão e foi informado de que o uruguaio não tinha planos de voltar ao futebol sul-americano neste momento.

O principal objetivo de Cavani é seguir na Europa, pelo menos até a Copa do Mundo de 2022. O uruguaio quer atuar em uma grande liga e assim seguir se preparando para aquele que considera o seu último Mundial. O principal destino apontado por pessoas próximas ao jogador é o Atlético de Madrid, que chegou a fazer duas propostas ao Paris em janeiro e teve as duas recusadas.

Além disso, o leque de opções para Cavani na Europa pode aumentar, uma vez que, por conta da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, os clubes devem ser mais reticentes em investimentos altos e ter um atacante da qualidade do uruguaio, sem custos, será bastante atraente.

No final da Copa do Qatar, os clubes da América do Sul também ganharão outro adversário, o Inter Miami, time de David Beckham, o astro inglês consultou Cavani sobre a possibilidade de uma transferência para jogar a MLS na próxima temporada, mas também ouviu do jogador o desejo de seguir na Europa por pelo menos mais dois anos.