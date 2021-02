Por dívida com Sporting, Sport vai ser proibido de inscrever novos jogadores

O Sport vai ser proibido ainda nesta semana pela Fifa de inscrever novos jogadores. O portal 'Goal' apurou que a decisão foi tomada oficialmente nas últimas horas porque o clube pernambucano não pagou até hoje cerca de 900 mil euros (R$ 6 milhões, na cotação atual) pela contratação em 2017 do atacante André.

O imbróglio, que já se arrasta há anos, chegou a ficar perto de ser resolvido em meados do ano passado, mas os brasileiros não conseguiram cumprir o acordo verbalmente pré-estabelecido.

Atualmente no Gazisehir Gaziantep, da Turquia, André, mais conhecido como "Balada", fez apenas 15 jogos oficiais e marcou três gols com a camisa do time português.