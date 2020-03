"Por físico e características, Vinicius se parece a Pelé"

O gol de Vinicius no 'Clássico' e a sua bela atuação, colocaram o brasileiro em evidência. Tanto que 15 ex-atacantes madridistas analisaram o jovem a pedido do diário 'Marca'.

Entre todos, o mais contundente foi Ismael Urzaiz, que desenvolveu a sua carreira no Athletic apesar de ter sido formado em Chamartín. "Por físico e características, e guardada as devidas proporções, Vinicius se parece a Pelé", resumiu.

"Não é muito alto, mas tem muita potência e é capaz de gerar muitas ocasiões. É veloz e hábil com a bola, pode se espelhar em Pelé", completou.

"Já é titular no Real Madrid e isso é algo que não é dado de presente a ninguém", continuou o ex-jogador. Outro que não poupou elogios foi Víctor Sánchez del Amo, que o comparou a um craque recente do time 'blanco': "As estatísticas de Vinicius em seus dois primeiros anos dizem que tem oito gols, Cristiano Ronaldo em seus dois primeiros anos marcou onze. Isso nos dá uma ideia do caminho que tem pela frente. Está a um nível próximo de Cristiano".

Javier Portillo, Davor Suker, Julio Baptista, Amancio, Sebastián Losada, Poli Rincón, Sávio, Tote, Edwin Congo, Alfonso, Hugo Sánchez, Amavisca e Saviola foram os outros 13 jogadores consultados.