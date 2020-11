Por onde andam os sobreviventes do voo da Chapecoense?

Quase quatro anos após o acidente fatal com o avião da Chapeconese, a 'Goal' listou onde e como estão os seis únicos sobrevoventes da tragédia que abalou o mundo do futebol em 2016. Dos três jogadores, apenas um segue atuando.

NETO

Em dezembro de 2019, em entrevista ao 'NSC TV' , o jogador anunciou a aposentadoria dos gramados aos 34 anos. Neto admitiu que as dores que sentia eram maiores do que o prazer de jogar futebol.

Porém, ele não tinha intenções de abandonar o epsorte por completo. À época, disse pretenia continuar ajudando o clube, mas na parte administrativa, e em seguida assumiu o carho de superintendente de futebol tendo como principal missão ajudar a intermediar o diálogo entre diretoria e futebol.

Ele foi o último dos sobreviventes do acidente a ser resgatado e ficou duas semanas internado na Colômbia. Em março de 2019, Neto até voltou a treinar com bola, mas nunca chegou a voltar aos gramados. O único jogo que fez desde o acidente foi um amistoso beneficente em prol das famílias da vítimas.

Além da função no clube, o zagueiro também se dedica à defesa das famílias e das vítims do acidente, que seguem buscando justiça.

ALAN RUSCHEL

Ruschel foi o primeiro sobrevivente a ser resgatado, ele sofreu compressão na tíbia, abdominal e fratura da vértebra 10. Dos três jogadores, foi o primeiro a voltar a treinar com bola.

Aos 31 anos, o lateral esteve emprestado ao Goiás na temprada de 2019, mas voltou à Chape em 2020. Hoje, Ruschel é capitão do time catarinense e, desde o retorno, conquistou o título Catarinense de 2020 pela equipe.

Em 17 de janeiro de 2019 nasceu seu primeiro filho, Lucca.

JACKSON FOLLMANN

Depois do acidente, Follmann teve que se aposentar do futebol por ter perdido uma de suas pernas, mas continuou na Chapecoense como embaixador do time.

O ex-goleiro chegou a fazer parte da equipe de comentaristas da FoxSports por um período e voltou a se destacar em 2019, no reality musical da 'TV Globo', o 'PopStar', do qual acabou sendo o campeão. Durante a participação no programa, Follmann constantemente faz homenagens aos companheiros que perdeu no acidente.

Após o programa, o ex-jogador gravou um álbum e segue sendo palestrante. Em 8 de fevereiro de 2020 celebrou o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim.

RAFAEL HENZEL

O narrador Rafael Henzel foi o único jornalista que sobreviveu à queda do avião. Ele seguiu a carreira de narrador e continuou a cobrir o dia-a-dia da Chapecoense, mas em 26 de março de 2019 morreu em decorrência de um infarto, sofrido enquanto jogava bola com os amigos. Henzel tinha 45 anos e deixou a esposa e um filho.

XIMENA SUÁREZ

Após o acidente, Ximena lançou um livro relatando sua experiência na tragédia e, em 2020, completou um novo treinamento e voltou a ser comissária de bordo. À 'ESPN' , contou que manteve contato com Neto e Rafale Henzel, até sua morte.

ERWIN TUMIRI

O técnico em vôo decidiu viver longe da mídia, hoje ele é piloto particular na Bolívia e está estudando para ser piloto comercial