Flamengo trava negociações e planejamento por coronavírus

Diante da pandemia do coronavírus, o Flamengo tenta se manter organizado para não sofrer maiores impactos com a crise financeira que já começa a bater na porta do país. Na última semana, o Rubro-Negro concedeu férias coletivas e vive a expectativa de um retorno no dia 20 de abril.

Nos planos da diretoria, conforme trazido recentemente pela reportagem da Goal.com, estão o retorno dos treinamentos na data estipulada, uma nova pré-temporada e a volta dos jogos até meados de maio, ainda que num primeiro momento com portões fechados. Caso ocorra desta maneira, o Flamengo sofrerá muito pouco, já que até agora, a queda na receita por conta da falta de partidas não é significativa.

No entanto, há um sinal de alerta ligado, caso o prazo de isolamento social precise ser prolongado. Todo planejamento do departamento de futebol está paralisado. Não há qualquer negociação em curso para chegada ou saída de jogadores e uma forte expectativa por novidades relativas aos contratos dos atletas.

Para se ter uma ideia, a FIFA estuda modificar a janela de transferências e os contratos dos jogadores. Jorge Jesus, por exemplo, pertence ao Flamengo até junho, mas por conta da paralisão, é possível que o treinador tenha seu contrato esticado proporcionalmente ao tempo que o futebol ficar parado. Isso também pode impactar as situações de Berrío e Piris da Motta, a dupla, já tinha sido liberada para negociar com outras equipes desde janeiro.

Com contrato vencendo em dezembro, o staff de Diego Alves tinha dado o pontepé inicial para discutir a renovação do goleiro, que teve que ser interrompiada. Outro tema que também está travado no clube é a parceria com a Amazon, a empresa negociava para estampar a marca na camisa rubro-negra, mas as conversas estacionaram. Inicialmente, a oferta girava em torno de 40 milhões de reais por ano, mas há dirigente que acredite que ao retomar as negociações no pós pandemia, o valor deve cair.

Com a reapresentação marcada para o dia 20 de abril, se a data se mantiver, Jorge Jesus deve desembarcar no Rio de Janeiro por volta do dia 10. Diante disso, um novo planejamento deve ser elaborado pelo Flamengo e toda a comissão técnica do treinador para a sequência das competições que englobam o restante do Campeonato Carioca, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Brasileirão.