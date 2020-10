Por que o Canarinho Pistola revoltou torcida do Corinthians?

Se tem jogo do Brasil, tem Canarinho Pistola. Na estreia da seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 não foi diferente, o mascote estava presente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Só que, desta vez, teve gente se incomodando.

O Canarinho Pistola já caiu nas graças do torcedor - não só brasileiro - e as zoeiras são sempre um ponto alto das partidas da seleção. No entanto, na vitória por 5 a 0 contra a Bolívia, o mascote gerou controvérsias.

A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foi ao Twitter questionar o porquê de o mascote poder estar no estádio e um representante da torcida não, nem mesmo para cuidar dos equipamentos que vão para o jogo.

A história começou depois que a Gaviões fez um pedido à CBF para que pudesse mandar um integrante às arquibancadas para que ele ficasse responsável por supervisionar os instrumentos bandeiras e demais equipamentos enviados ao estádio. A entidade, porém, negou o pedido.

Um dos argumentos utilizados pela Gaviões para justificar um supervisão aos equipamentos é o episódio em que um torcedor do Palmeiras, às vésperas de um Derby, invadiu a arena do Timão e vandalizou o local com pichações. A organizada aponta que, caso os equipamentos estiverem no estádio desde a noite anterior ao jogo, como é determinado pelo CBF, poderiam ter sido levados pelos invasores.

Por conta desta falta de supervisão e das determinações da CBF, no clássico contra o Santos, a Gaviões não expôs nenhuma faixa nas arquibancadas, como vinha fazendo.

Outras reclamação feita pela torcida em relação ao Canarinho foi o uso de sinalizadores. Durante a partida contra a Bolívia, o mascote foi filmado com os bastões que soltam fumaça colorida como parte de seu equipamento de torcedor. O artefato, no entanto, é proibido pela CBF por questões de segurança e o Corinthians já fui punido pelo uso dentro da Neo Química Arena.

Depois da presença do mascote da seleção brasileira na arquibancada, a Gaviões da Fiel está pedindo para que a CBF reconsidere o pedido de que um membro das organizadas esteja presente no estádio "No momento, as arquibancadas já estão vazias e sem a festa e alegria de sempre, nossos materiais apenas devolvem um pouco da emoção do torcedor corinthiano, que está longe dos estádios há meses", escreveu a torcida, em nota.