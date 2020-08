Por que a velocidade de Neymar e Mbappé é ainda mais importante contra o Bayern?

Neymar e Mbappé formam hoje uma das duplas de ataque mais perigosas do mundo e é claro que eles são extremamente importantes para que o PSG conquiste qualquer título.

Porém, na grande final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, os craques serão ainda mais fundamentais para o Paris levar a tão sonhada orelhuda, principalmente por sua velocidade e seu poder de decisão.

O clube bávaro vive um momento fantástico, com um poder ofensivo de impressionar. Os alemães são donos do melhor ataque da Champions League, tendo balançado as redes adversárias 42 vezes em dez partidas - o segundo melhor ataque é justamente o do PSG, com 25 tentos.