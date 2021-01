Abel Ferreira pode ser desfalque na Copa do Brasil

O Palmeiras de Abel Ferreira começou esta semana com foco 100% na missão de se classificar para a final da Libertadores. No tenso jogo contra o River Plate, no Allianz Parque, não faltaram motivos para Abel Ferreira ficar preocupado. Receber um cartão amarelo inicialmente era um deles, afinal de contas tal advertência o tiraria da grande decisão. No final das contas, deu tudo certo para o português e para o Alviverde. Mas a presença de Abel ainda segue em dúvida para outra finalíssima: a da Copa do Brasil.

Isso porque Abel foi enquadrado no Artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – que diz sobre “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. No duelo de quartas de final contra o Ceará, o português foi expulso de campo ao fazer uma reclamação recheada de palavrões ao árbitro: “Vai se f****, vai tomar no c*, vem ver que não foi nada”, disse Abel segundo a súmula da partida.

O STJD vai fazer o julgamento na segunda-feira (18). Caso seja condenado, além da possibilidade de ter que pagar multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil, Abel Ferreira pode pegar um gancho de uma a seis partidas de suspensão. Ou seja: a participação do treinador palmeirense, ao menos em um dos dois jogos da final contra o Grêmio, está em xeque.

As finais da Copa do Brasil tiveram datas remarcadas por causa da presença palmeirense na decisão da Libertadores. Se a programação inicial era pela realização dos encontros nos dias 3 e 10 de fevereiro agora elas foram reagendadas para 11 e 17 de fevereiro. Caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores e se classifique para o Mundial de Clubes, as datas ainda poderão ser alteradas para os dias 28 de fevereiro e 7 de março.